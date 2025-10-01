Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indiren
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantepli öğrenciler pedal çevirerek elektrik üretiyor

        Gaziantep'te ortaokul öğrencileri, sınıflarına yerleştirilen bisikletlerle pedal çevirerek hem elektrik üretiyor hem de okuldaki bazı alanların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:24 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:40
        
        

        Şehitkamil ilçesindeki Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu’nda uygulanan "Pedal Çevir Geleceği Aydınlat Projesi" kapsamında, elektrik üretebilen sabit bisikletler sınıfa yerleştirildi.

        Teneffüslerde bisiklete binmek için sıraya giren öğrenciler, pedal çevirerek yanlarında bulunan akülere elektrik depoluyor. Üretilen enerji okulun aydınlatmasında, telefon şarjında ve çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

        Proje, öğrencilerin hem verimli vakit geçirmesini hem de çevre bilinciyle yetişmesini hedefliyor.

        Okul yönetimi, ilerleyen dönemde bisiklet sayısını artırarak daha fazla öğrencinin projeden yararlanmasını planlıyor.

        Projenin fikir sahibi olan bilişim öğretmeni Ömer Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 aydır proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

        Söz konusu projeyle bu yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te finale kaldıklarını ifade eden Güneş, "Bizler bu bisikletleri otobüs duraklarınına, alışveriş merkezleri ve sınıfların koridorlarına koyacağız. Pedal çevirme süresince elektrik üretilecek. Bu üretilen elektrik ile sınıflar, otobüs durakları ve alışveriş merkezlerinin aydınlatmasında kullanılabilecek." ifadesini kullandı.

        Toplu taşıma kartlarıyla entegre bir sistem düşündüklerini dile getiren Güneş, şu bilgileri verdi:

        "Birey toplu taşıma kartını okutup pedal çevirmeye başlıyor. Üretilen elektrik aküde depolanıyor. Bu sayede durakların, alışveriş merkezlerinin (AVM) ve sınıfların aydınlatması sağlanabilecek. Ayrıca pedal çeviren kişiler ürettikleri elektrik karşılığında belirli bir miktar kazanç elde edebilecek. Bu kazanç toplu taşımada veya belediyenin anlaşmalı işletmelerinde kullanılabilecek."

        8. sınıf öğrencisi Necati Adsoy ise proje sayesinde topluma faydalı olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "En çok toplu taşıma duraklarında kullanılabileceğini düşündük. Hayalim yazılım mühendisi olmak ve bu projeyi daha da geliştirip hayatın her alanına taşımak." dedi.

        Adsoy, bisikletlerin ilerleyen dönemde sokak başlarına ve evlerin önüne de yerleştirilebileceğini belirterek projenin geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

