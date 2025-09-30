Gaziantep'te çarpışan otomobillerdeki 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
O.R. (30) yönetimindeki 34 BFA 851 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesinde M.E'nin (45) kullandığı 27 BH 050 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü O.R ile otomobilde yolcu M.R. (66) ve M.R. (60) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
