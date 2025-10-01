Habertürk
        Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

        01.10.2025 - 00:20
        Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

        Beykent kavşağı Alpaslan Mahallesi'nde Sedat P. (20) ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Sedat P, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık personelince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Sedat P, kurtarılamadı.

        Polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

