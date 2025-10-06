Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi

        Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, AK Parti Kadın Kolları tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:40 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:40
        Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" zinciri oluşturdu.

        AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini söyledi.

        Etkinliğe AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve partililer katıldı.

        Etkinlik, Gazze'de hayatını kaybedenler için edilen duayla sona erdi.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, parti üyeleri ve vatandaşlar Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayraklarıyla oluşturulan insan zincirine katılan kadınlar, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara sessiz bir yürüyüşle tepki gösterdi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, konuşmasında Filistin'de yaşanan katliamın ikinci yılına girildiğini belirterek, ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini söyledi.

        AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz da kadınlar olarak Gazze'nin sesi olmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

        Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve İl Başkanı Muhammed Burak Gül katıldı.

        - Kilis

        Kilis’te AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda Türk ve Filistin bayraklarıyla kol kola girerek insan zinciri oluşturdu.

        AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Melike Hilal Üstündağ, konuşmasında, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze’de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz ve yetim kalan çocukların zinciridir. Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için buradayız." dedi.

        Kadınlar, etkinliğin sonunda Gazze'de yaşamını yitirenler için dua etti.

        - Şanlıurfa

        AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Zehra Ay ve beraberindekiler, il başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

        Ay, "Biz bugün tüm kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele, insanlık meselesidir." diye konuştu.

        - Adıyaman

        AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında bir araya gelen partililer, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için ellerinde Filistin bayraklarıyla Meydan Camisi'ne kadar yürüdü.

        AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

