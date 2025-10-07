Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Karataş, Büro Memur-Sen yöneticilerini kabul etti

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şube Başkanı Harun Şencay ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan adliye personelini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:16 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:21
        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Karataş, Büro Memur-Sen yöneticilerini kabul etti
        Şencay, ziyarette Başsavcı Karataş'a sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Başsavcı Karataş da, adliye personelinin çalışma ortamının daha da iyileştirilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

        Personel Eğitim Merkezi'nin en kısa sürede personelin kullanımına sunulacağını ve lojmanla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karataş, adliye personeli, hakim ve savcıların faydalanabileceği kreş ile gündüz bakımevinin yapımına ilişkin planlamaların devam ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

