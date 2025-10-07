Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Konferansı düzenleniyor

        Gaziantep'te Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı'nın 6'ncısı gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:15 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:15
        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta, malzeme bilimi ve mühendisliği alanlarında çalışan akademisyenler ile sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefleniyor.

        Yurt içi ve yurt dışından 151 bildiri gönderilen ve değerlendirme sonucunda da 137 bildirinin sunulmasına karar verilen konferans, 24 oturum olarak düzenlenecek.

        Açılış programında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek üniversitenin mühendislik ve teknik alanlarda birikime sahip olduğunu belirtti.

        Konferans Başkanı Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz da, teknolojinin toplum ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 'Bilim Diplomasisi ve Tüba Akademik Sorumluluklarımız' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        3 gün sürecek konferans boyunca farklı üniversitelerden gelen katılımcılar, belirlenen oturumlarda bildirilerini sunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

