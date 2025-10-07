Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türkiye'den 9 ayda 1,2 milyar dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı yapıldı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'den ocak-eylül döneminde 144 ülke ve serbest bölgeye 1 milyar 222 milyon 630 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den 9 ayda 1,2 milyar dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'den ocak-eylül döneminde 144 ülke ve serbest bölgeye 1 milyar 222 milyon 630 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, yılın 9 ayında 144 ülke ve serbest bölgeye 243 bin 544 ton kuru meyve ve mamulleri satarak 1 milyar 222 milyon 630 bin dolar gelir elde etti.

        Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 243 milyon 975 bin dolar olan kuru meyve ve mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,7 azaldı.

        - Kuru üzüm zirvedeki yerini korudu

        En çok gelir 365 milyon 928 bin dolarla kuru üzümden elde edilirken, bunu sırasıyla 217 milyon 55 bin dolarla kuru kayısı ve 203 milyon 17 bin dolarla kuru incir takip etti.

        Türkiye'den en çok kuru meyve alan ülke grubu yüzde 42,5'lik pazar payı ve 540 milyon 142 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

        Ülke bazında ise en çok dış satım 159 milyon 88 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 150 milyon 340 bin dolarla İngiltere ve 141 milyon 222 bin dolarla ABD izledi.

        - Yıl sonu hedef 1,9 milyar dolar

        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, kuraklık ve zirai don nedeniyle bazı ürünlerin üretiminde azalma olsa da geçen yılki seviyeye göre büyük düşüş yaşamadıklarını söyledi.

        Çıkmaz, "Kuru incir, Antep fıstığı ve kuru üzüm geçen yılki seviyelerini korudu ve bir miktar üstüne çıktı. Kalitemizden ödün vermediğimiz için bizim ürünlerimize her zaman talep oluyor. Biz farklı pazar arayışları ve tanıtım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah rakamlarımızı daha da yukarı çıkaracağız. Yıl sonu hedefimiz 1,9 milyar dolar seviyelerine gelmek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Karataş, Büro Memur-Sen yöneticilerini kabu...
        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Karataş, Büro Memur-Sen yöneticilerini kabu...
        İslahiye'de çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        İslahiye'de çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep ve çevre illerde "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi
        Gaziantep ve çevre illerde "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi
        Parkta uyardığı kişi tarafından motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldü (2...
        Parkta uyardığı kişi tarafından motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldü (2...
        Tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada (2)
        Tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada (2)
        Gaziantep'te bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda satan iş yeri kapatıl...
        Gaziantep'te bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda satan iş yeri kapatıl...