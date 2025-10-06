Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

        - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 06.10.2025 - 21:37 Güncelleme: 06.10.2025 - 21:38
        İslahiye'de çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İslahiye Yeni Mahalle'deki eski kent çöplüğünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Orman İşletme Şefliğine ait arozözlerle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye itfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

