İslahiye'de çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İslahiye Yeni Mahalle'deki eski kent çöplüğünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman İşletme Şefliğine ait arozözlerle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye itfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
