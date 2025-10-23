Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanması için çalışması yapıldı.

        Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevinde gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        "Gaziantep Forum 2" programının açılış paneli yapıldı
        "Gaziantep Forum 2" programının açılış paneli yapıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam dünyası acilen bir öze dönüş yolculuğ...
        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam dünyası acilen bir öze dönüş yolculuğ...
        Türk halıcılardan 9 ayda 2 milyar 17 milyon dolarlık ihracat
        Türk halıcılardan 9 ayda 2 milyar 17 milyon dolarlık ihracat
        Gaziantep'te usulsüz ilaç üretimi ve satışı yapan kişi tutuklandı
        Gaziantep'te usulsüz ilaç üretimi ve satışı yapan kişi tutuklandı
        Gaziantep'te 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı