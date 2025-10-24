Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:34 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:34
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretler yaptı.

        Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Vali Kemal Çeber ile görüşen Akar, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığına geçti.

        TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ile sohbet eden Akar, il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni gezen Akar, Özdemir Bey Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

