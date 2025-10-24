TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ile sohbet eden Akar, il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Vali Kemal Çeber ile görüşen Akar, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığına geçti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.