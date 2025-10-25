Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımına güveniyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçta takımına güveniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımına güveniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçta takımına güveniyor.

        Yılmaz, AA muhabirine, yaptıkları teknik direktör değişikliğinin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

        Burak Yılmaz yönetiminde takımın çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak kaybetmediğini ve ligde üst sıralara çıktığını hatırlatan Yılmaz, ligin uzun bir serüven olduğunu ifade etti.

        - "Elimizden geleni ortaya koyacağız"

        Başkan Yılmaz, takımın gösterdiği performansın hem şehri hem de kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe karşısında takıma güveniyorum. Fenerbahçe büyük bir camia ama biz de köklü bir camiayız, evimizde güzel bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Böyle bir büyük takımı misafir etmek de bize gurur verir. Futbol olarak elimizden geleni ortaya koyacağız. Oyuncularımıza güveniyorum. Onları çok seviyorum, onları tanıdığım için çok mutluyum. İyi bir takımız ve güzel bir maç olacağına inanıyorum."

        - Bilet fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirim

        Taraftarla birlikte iyi bir coşku yakaladıklarını da anlatan Yılmaz, sezon başında Anadolu takımları ve 4 büyükler için bir fiyat tarifesi belirlediklerini ancak gelinen noktada taraftarlar için yüzde 50'ye varan indirim yapma kararı aldıklarını söyledi.

        İndirimi misafir takım tribünü için de yapmak zorunda kaldıklarının altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Biz şu an Fenerbahçe'ye indirim yapmış değiliz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya Başakşehir fark etmez, aldığımız karar değişmiyor. Federasyonun almış olduğu bir karar var. Kendi taraftarınız ile aynı bakış açısında olan misafir takım tribününe yüzde 30'dan fazla rakam ekleyemiyorsunuz. Biz kendi taraftarımız için indirim uygulayınca, mecburen rakip tribün için de yapmak zorunda kaldık. Bizim taraftarımızın olduğu güney kale arkası fiyatının üzerine yüzde 30 ekleyerek misafir takım biletlerini satışa sunduk. Biz bunu kendi takımımız için yapmak zorunda kaldık."

        Taraftara çağrıda bulunan Yılmaz, onların desteğini her zaman yanlarında hissetmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi kışa hazır
        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi kışa hazır
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te "Terörsüz Tü...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te "Terörsüz Tü...
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gaziantep'te öğrencilerle buluşt...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gaziantep'te öğrencilerle buluşt...
        Gaziantep'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
        Gaziantep'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı