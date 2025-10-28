Gaziantep'te düzenlenen "5'inci Köklüce Kanyonu Tırmanış Şenliği" sona erdi

Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen "5'inci Köklüce Kanyonu Tırmanış Şenliği" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Araban ilçesi Köklüce Kanyonu'nda düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen şenlikte 35 şehir ve 8 ülkeden gelen 525 sporcu mücadele etti.

Eşsiz güzellikleriyle Köklüce Kanyonu'nda tırmanış tutkunları sporlarını icra ederken şenliğe katılan vatandaşlar doğanın tadını çıkardı.

Etkinlikler sonunda katılımcılara plaket verildi.