        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te düzenlenen "5'inci Köklüce Kanyonu Tırmanış Şenliği" sona erdi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen "5'inci Köklüce Kanyonu Tırmanış Şenliği" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:29 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:29
        Gaziantep'te düzenlenen "5'inci Köklüce Kanyonu Tırmanış Şenliği" sona erdi
        Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen "5'inci Köklüce Kanyonu Tırmanış Şenliği" tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Araban ilçesi Köklüce Kanyonu'nda düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

        Bu yıl beşincisi düzenlenen şenlikte 35 şehir ve 8 ülkeden gelen 525 sporcu mücadele etti.

        Eşsiz güzellikleriyle Köklüce Kanyonu'nda tırmanış tutkunları sporlarını icra ederken şenliğe katılan vatandaşlar doğanın tadını çıkardı.

        Etkinlikler sonunda katılımcılara plaket verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

