Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 128 gram sentetik uyuşturucu, 51 kök Hint keneviri ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

