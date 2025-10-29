Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri aranan hükümlü 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri aranan hükümlü 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler aralarında dolandırıcılık suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 128 gram sentetik uyuşturucu, 51 kök Hint keneviri ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Nizip ve Araban ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Nizip ve Araban ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Gaziantep'te "102 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" programı düzenlendi
        Gaziantep'te "102 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" programı düzenlendi
        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlan...
        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlan...
        Gaziantep'te 1100 rakıma tırmanıp, Türk bayrağını dalgalandırdılar
        Gaziantep'te 1100 rakıma tırmanıp, Türk bayrağını dalgalandırdılar
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları
        Güneydoğulu halıcılar 9 ayda 1 milyar 379 milyon 477 bin dolarlık ihracata...
        Güneydoğulu halıcılar 9 ayda 1 milyar 379 milyon 477 bin dolarlık ihracata...