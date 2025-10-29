Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yürüyüş için bir araya gelen vatandaşlar, Kırkayak Parkı önünde toplandı.

Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri açan katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Vali Kemal Çeber, gazetecilere, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'e kavuşturan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle yad ettiklerini ifade eden Çeber, "Tüm ecdadımızı, bu Cumhuriyet'i ve bu devleti bugünlere getiren herkesi büyük bir minnetle yad ediyoruz. Gaziantep, devlet, vatan ve bayrağına, değerlerine çok bağlı bir vilayet. Böyle milli günleri coşkuyla yaşayan bir kent." diye konuştu.

Yürüyüşe, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, kurum müdürleri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Şanlıurfa Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Valilik koordinasyonunda Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, Devlet Türk Halk Müziği Korosu ile Sıra Gecesi Topluluğu, kahramanlık türküleri seslendirdi. Konseri, çok sayıda kişi izledi. - Kilis Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi. Polisevi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Tahir Şahin, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti. Cumhuriyet'in, sadece bir yönetim biçimi olmadığını belirten Şahin, "Cumhuriyet, milletimizin iradesinin devlete yön verdiği bir medeniyet anlayışıdır. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, aziz milletimizin birlik, inanç ve kararlılığıyla kurduğu, ebediyen yaşatmaya ant içtiğimiz bir emanettir." dedi.