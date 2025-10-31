Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde operasyon düzenledi.
İki ikamet ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 bin 587 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, 4 cep telefon ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda A.B.D, Ö.E, M.H. ile Y.Ş.H. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
