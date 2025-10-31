Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:45 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde operasyon düzenledi.

        İki ikamet ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 bin 587 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, 4 cep telefon ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda A.B.D, Ö.E, M.H. ile Y.Ş.H. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"

        Benzer Haberler

        Gaziantep tanıtımda THY ile harekete geçiyor
        Gaziantep tanıtımda THY ile harekete geçiyor
        Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor: 2-0
        Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor: 2-0
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Gaziantep'te park halindeki tır fabrika duvarının üzerine devrildi
        Gaziantep'te park halindeki tır fabrika duvarının üzerine devrildi
        Gaziantep'te hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'te hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı