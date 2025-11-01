Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Bakan Yerlikaya, Gaziantep'te AMATEM ve Bahar Merkezi protokolüne katıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te AMATEM ve Bahar Merkezi yapımına ilişkin protokol imza törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 20:12 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya, Gaziantep'te AMATEM ve Bahar Merkezi protokolüne katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te AMATEM ve Bahar Merkezi yapımına ilişkin protokol imza törenine katıldı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bakan Yerlikaya'nın katıldığı törende, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever Ahmet Şireci desteğiyle Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesi'nde inşa edilecek olan AMATEM ve Bahar Merkezi yapımına ilişkin protokol imzalandı.

        Merkezle, bağımlı bireylerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine destek sağlanması hedefleniyor.

        Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcıları Bülent Uygur ve Murat Akyüz, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ve Hayırsever Ahmet Şireci katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te konuştu:
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te konuştu:
        Bakan Yerlikaya: 8 Aralık'tan bugüne, geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 550...
        Bakan Yerlikaya: 8 Aralık'tan bugüne, geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 550...
        Gaziantep'te tam donanımlı 16 yeni ambulans görev yapacak
        Gaziantep'te tam donanımlı 16 yeni ambulans görev yapacak
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
        Depremzede Hasan Yücel, Gaziantep FK tesislerinde ağırlandı
        Depremzede Hasan Yücel, Gaziantep FK tesislerinde ağırlandı