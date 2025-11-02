Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 10:13 Güncelleme: 02.11.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent merkezinde hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 10 suç kaydı bulunan O.U'yu (29) belirlenen adrese yaptıkları operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya, Gaziantep'te AMATEM ve Bahar Merkezi protokolüne katıldı
        Bakan Yerlikaya, Gaziantep'te AMATEM ve Bahar Merkezi protokolüne katıldı
        Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te konuştu:
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te konuştu:
        Bakan Yerlikaya: 8 Aralık'tan bugüne, geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 550...
        Bakan Yerlikaya: 8 Aralık'tan bugüne, geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 550...
        Gaziantep'te tam donanımlı 16 yeni ambulans görev yapacak
        Gaziantep'te tam donanımlı 16 yeni ambulans görev yapacak
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı