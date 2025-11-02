Gaziantep'te hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 10 suç kaydı bulunan O.U'yu (29) belirlenen adrese yaptıkları operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.