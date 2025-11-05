Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Nurdağı ilçesinde kamyon ile tırın çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdağı'nda kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nurdağı ilçesinde kamyon ile tırın çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.İ idaresindeki 27 BCJ 927 kamyon, kırsal Çakmak Mahallesi yakınlarında M.T idaresindeki 33 ABK 13 plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki sürücü olay yerine gelen ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir

        Benzer Haberler

        Merinos Voleybol iki sezondur kapısından döndüğü Sultanlar Ligi için iddial...
        Merinos Voleybol iki sezondur kapısından döndüğü Sultanlar Ligi için iddial...
        GİBTÜ ile GTO arasında iş birliği protokolü imzalandı
        GİBTÜ ile GTO arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Gaziantep'te 3 katlı binada yangın
        Gaziantep'te 3 katlı binada yangın
        Gaziantep'te 4 katlı rezidansta çıkan yangın kontrol altına alındı
        Gaziantep'te 4 katlı rezidansta çıkan yangın kontrol altına alındı
        Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Gaziantep'in ekim ayı ihracatı yüzde 2,9 arttı
        Gaziantep'in ekim ayı ihracatı yüzde 2,9 arttı