Nurdağı'nda kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan iki sürücü olay yerine gelen ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Y.İ idaresindeki 27 BCJ 927 kamyon, kırsal Çakmak Mahallesi yakınlarında M.T idaresindeki 33 ABK 13 plakalı tır ile çarpıştı.

Nurdağı ilçesinde kamyon ile tırın çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı.

