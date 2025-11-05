Gaziantep'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyon, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil ile çarpıştı.

