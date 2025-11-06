Nurdağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Ş. (33) idaresindeki 45 AK 030 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Kömürler Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen M.G. yönetimindeki 27 P 4027 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
