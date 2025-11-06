Habertürk
        Nurdağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:52
        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.Ş. (33) idaresindeki 45 AK 030 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Kömürler Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen M.G. yönetimindeki 27 P 4027 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

