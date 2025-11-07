Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 300 bin boş makaron, 1515 paket gümrük kaçağı sigara, 163 şişe kaçak içki, 124 litre kaçak içki, 3,45 litre alkol aroması, 31 boş alkol şişesi, 34 elektronik sigara ele geçirdi, 8 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

