        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 00:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:07
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 300 bin boş makaron, 1515 paket gümrük kaçağı sigara, 163 şişe kaçak içki, 124 litre kaçak içki, 3,45 litre alkol aroması, 31 boş alkol şişesi, 34 elektronik sigara ele geçirdi, 8 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

