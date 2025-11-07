Habertürk
Habertürk
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheliye gözaltı

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheliye gözaltı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:07
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheliye gözaltı
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 185 bin uyuşturucu hap, 34 kilo 195 gram esrar, 122 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain ile 2 ruhsatsız tabanca, 718 fişek ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer 13 zanlı da bugün emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

