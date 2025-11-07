Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheliye gözaltı

Diğer 13 zanlı da bugün emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 185 bin uyuşturucu hap, 34 kilo 195 gram esrar, 122 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain ile 2 ruhsatsız tabanca, 718 fişek ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

