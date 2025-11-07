Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "KKTC'de Ekonomiye Genel Bakış ve Yatırım Fırsatları" programı düzenlendi

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ekonomiye Genel Bakış ve Yatırım Fırsatları" programı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:27 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:27
        Gaziantep'te "KKTC'de Ekonomiye Genel Bakış ve Yatırım Fırsatları" programı düzenlendi
        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ekonomiye Genel Bakış ve Yatırım Fırsatları" programı gerçekleştirdi.

        MÜSİAD Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamada, MÜSİAD Gaziantep ile Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte KKTC'nin ekonomik yapısı, yatırım ortamı ve geleceğe dönük fırsatları konuşulduğu bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, KKTC'nin, Türkiye için kültürel ve ekonomik açıdan kardeş ülke olduğunu belirtti.

        Gaziantep'in üretimiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olduğunu belirten Özdurdu, şunları kaydetti:

        "Gaziantep’in sanayi tecrübesiyle KKTC’nin stratejik konumunun birleşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik potansiyeli daha da güçlendirecektir. Bizler, bu sinerjiyi artırmak ve yeni yatırım fırsatlarına zemin hazırlamak için MÜSİAD çatısı altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        KATODER Başkanı Sabiha Gül de sivil toplumun kalkınmada rol oynadığını belirterek Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesi gerektiğini ifade etti.

        KKTC'nin Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen ise iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştiğini, kentin iş dünyasının dinamizminin KKTC için ilham verici olduğunu kaydetti.

        Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, iş dünyası temsilcileri ve MÜSİAD Gaziantep üyeleri katıldı.

