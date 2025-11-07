Gaziantep'te "KKTC'de Ekonomiye Genel Bakış ve Yatırım Fırsatları" programı düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ekonomiye Genel Bakış ve Yatırım Fırsatları" programı gerçekleştirdi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamada, MÜSİAD Gaziantep ile Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte KKTC'nin ekonomik yapısı, yatırım ortamı ve geleceğe dönük fırsatları konuşulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, KKTC'nin, Türkiye için kültürel ve ekonomik açıdan kardeş ülke olduğunu belirtti.

Gaziantep'in üretimiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olduğunu belirten Özdurdu, şunları kaydetti:

"Gaziantep’in sanayi tecrübesiyle KKTC’nin stratejik konumunun birleşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik potansiyeli daha da güçlendirecektir. Bizler, bu sinerjiyi artırmak ve yeni yatırım fırsatlarına zemin hazırlamak için MÜSİAD çatısı altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz."