Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 15 ruhsatsız av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca, 435 fişek ele geçirdi, 17 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
