        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:41 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:41
        Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 15 ruhsatsız av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca, 435 fişek ele geçirdi, 17 zanlıyı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

