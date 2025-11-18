Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Gazze'ye destek için 120 fidan dikildi

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince, Gaziantep'te Gazze'ye destek için 120 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:17 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Gazze'ye destek için 120 fidan dikildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince, Gaziantep'te Gazze'ye destek için 120 fidan dikildi.

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Yemlihan Aksoy, Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, "Türkiye yeşeriyor Gazze güçleniyor" projesinin Türkiye'de 81 ilde düzenlendiğini söyledi.

        Gazzelilerin yanında olduklarını ifade eden Aksoy, "Ağaç dikme kampanyamız ülkemizin Müslüman halkların ve dünya insanının geleceğini şekillendirecek yeni bir anlayışın, dirilişin sembolü olsun düşüncesindeyiz. Dikilen her bir fidan Gazze'de terörist devletin bombalarıyla toprağa düşen masum çocuğun yeniden dirilişinin sembolüdür. Ve yine diktiğimiz her bir fidan ülkemizin ve insanlığın huzur, barış ve medeniyet umudunu yeşertecek." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gazzelilerin acılarını hissettiklerini ifade ederek, fidan dikmenin önemine değindi.

        Öğrenciler adına konuşan Kenyalı Zeyd Abdi de, projenin sadece bir çevre hareketi olmadığını kaydederek, "Bu proje bir dua, bir vefa, bir gelecek inşasıdır. Mazlum coğrafyaların yegane ümidi Türkiye'mizin yeniden imar edilişidir." dedi.

        Konuşmaların ardında okul bahçesine protokol ve öğrenciler tarafından fidanlar dikildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz

        Benzer Haberler

        Misyonerlik için inşa edilen yapı, 'İslam Bilim Tarihi Müzesi' olarak hizme...
        Misyonerlik için inşa edilen yapı, 'İslam Bilim Tarihi Müzesi' olarak hizme...
        Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlisini yaralayan şahıs tut...
        Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlisini yaralayan şahıs tut...
        Uzm Dr. Yazıcı: "Sıcaklık düşünce risk artıyor, soğuk hava kalbi zorlayabil...
        Uzm Dr. Yazıcı: "Sıcaklık düşünce risk artıyor, soğuk hava kalbi zorlayabil...
        Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi GİBTÜ'den uluslararası bi...
        Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi GİBTÜ'den uluslararası bi...
        Kardiyoloji uzmanı Dr. Hayri Alıcı Hatem'de
        Kardiyoloji uzmanı Dr. Hayri Alıcı Hatem'de
        Yeşil Okullar Projesi'nde yeni dönem: Kapsam 12 okula çıktı
        Yeşil Okullar Projesi'nde yeni dönem: Kapsam 12 okula çıktı