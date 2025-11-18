İç organları ters olan hastanın safra kesesindeki taş ERCP işlemiyle alındı

Gaziantep'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 66 yaşındaki Evin Aslan'ın safra kesesindeki taş, Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) yöntemiyle alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Evin Aslan, karın ağrısı şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Aslan'ın iç organlarının ters olması nedeniyle safra kanalında taş olduğu ve akut pankreatit atağı geçirdiği tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, Aslan'a ERCP işlemi yapıldı ve sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Gastroenteroloji Uzmanı Ahmet Akbay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çekilen MR'da hastanın iç organlarının ters yerleşmiş olduğunu gördüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Sağda olması gereken karaciğer ve safra kesesi sol tarafta, solda olması gereken kalp ise sağ tarafta yerleşmişti. Bu hastamızda safra kanalında taşı olup akut pankreatit atağı geçirmekteydi. Bu hastamızda safra kanalındaki taşlarını ileri endoskopik yöntem olan ERCP işlemiyle başarılı bir şekilde yaptık. Bu durum dünyada ve Türkiye'de çok nadir görülen bir durumdur. Hem organların ters tarafta olması, aynı zamanda safra kanalında taş ve pankreatit geçirmesi çok nadir görülen bir durumdur."