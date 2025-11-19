Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İkinci baharlarında belediyeden aldıkları destekle besici oldular

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te Güner ve Elif Gürsel çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen aldıkları destekle hayvancılığa başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:02
        Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Mülk Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Güner Gürsel ve 60 yaşındaki Elif Gürsel, belediyenin kırsalda yaşayan kişilere hayvan desteği verdiğini öğrendi.

        Desteğe başvuran çift, aldıkları 17 küçükbaşla besiciliğe başladı. Birbirlerine destek vererek her gün hayvanlarla ilgilenen çift, küçükbaş sayısını 33'e çıkardı.

        Güner Gürsel, AA muhabirine, 4 yıl öncesine kadar tarımla ilgilendiklerini, sürekli hayvancılık yapma fikrinin aklında olduğunu, belediyenin mahallelerinde küçükbaş hibe ettiğini öğrenince eşiyle başvuru yaptıklarını anlattı.

        - Küçükbaş hayvan sayısını 2 kat artırdılar

        Şahinbey Belediyesinin başvurularının ardından kendilerine 17 küçükbaş verdiğini aktaran Gürsel, eşiyle omuz omuza vererek hayvanların bakımını yaptıklarını belirtti.

        Besiciliği severek yaptıklarını dile getiren Gürsel, şöyle konuştu:

        "Gücüm ve ömrüm yettiği sürece besiciliği devam ettireceğim. Hayvancılık yalnız yapılabilecek bir meslek değil. Eşim olmasa ben tek başına imkanı yok yapamazdım. Eşim benden daha çok hizmet yapıyor. Yaklaşık bir hafta önce de 16 tavuk aldık. 12 kuzu vardı, onları sattık. Belediyeden 17 hayvan almış olduk. Şu anda 33 koyunumuz var."

        - "Yeminden, samanından tut her şeyi birlikte yapıyoruz"

        Elif Gürsel ise 3 çocuğundan ikisinin kent merkezinde, diğerinin ise köyde olduğunu, hayvanlara eşiyle birlikte baktıklarını söyledi.

        Gürsel, "Eşimle bu işi yapmak tabii ki de çok zevkli. Yeminden, samanından tut her şeyi birlikte yapıyoruz. Hayvanların sütünden peynir, yoğurt yapıp çocuklarım ve torunlarımla yiyoruz. Hayvancılığın bize katkısı çok oluyor. Şahinbey Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

