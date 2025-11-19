Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te hayırseverler, bakkalın "veresiye defteri"ni satın aldı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı hayırseverler, 50 haneye ait alacakların olduğu bakkalın "veresiye defteri"ni 100 bin lira karşılığında satın aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te hayırseverler, bakkalın "veresiye defteri"ni satın aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı hayırseverler, 50 haneye ait alacakların olduğu bakkalın "veresiye defteri"ni 100 bin lira karşılığında satın aldı.

        Bir grup hayırsever tarafından görevlendirildiğini belirten Mehmet Kütüz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi'ndeki bir bakkal dükkanına giderek, veresiye defterini satın almak istedi.

        Kütüz, 50 haneye ait borçların bulunduğu defteri, bakkalı işleten Ümit Kaçakçı'dan 100 bin liraya satın alarak mahallelinin borçlarını sildi.

        Kütüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökçedere'nin depremde ciddi hasar aldığını ve 78 kişinin vefat ettiğini söyledi.

        Bazı hayırseverlerin kendisini görevlendirerek köydeki insanlara destek olmak istediğini anlatan Kütüz, "Allah hayır yapanın hayrını kabul etsin. Çünkü buradaki insanlar ödemede zorlanmışlar anladığımız kadarıyla. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

        Bakkal dükkanına gelen bazı mahalleli de bir hayırsever tarafından borcunun ödendiğini duyunca sevinç yaşadı.

        Kaçakçı da yaklaşık 20 yıldır köyde bakkal işlettiğini anlatarak, depremden sonra bazı vatandaşların borçlarını ödemekte zorlandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Tahmazoğlu dağıttığı tohumları çiftçilerle ekti
        Tahmazoğlu dağıttığı tohumları çiftçilerle ekti
        Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki 100 bin TL'lik borcu ödedi
        Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki 100 bin TL'lik borcu ödedi
        "Sürdürülebilir İşletmeler İçin Yeşil Dönüşüm Eğitim Programı" tamamlandı
        "Sürdürülebilir İşletmeler İçin Yeşil Dönüşüm Eğitim Programı" tamamlandı
        Soba satışlarında eski tat yok
        Soba satışlarında eski tat yok
        Şire ürünlerine ilgi artıyor Geleneksel yöntemlerle hazırlanan gıda ürünler...
        Şire ürünlerine ilgi artıyor Geleneksel yöntemlerle hazırlanan gıda ürünler...
        Gaziantep Büyükşehir, köprülü kavşak yatırımlarını kent genelinde sürdürüyo...
        Gaziantep Büyükşehir, köprülü kavşak yatırımlarını kent genelinde sürdürüyo...