Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Haydar Aksoy (61) idaresindeki 46 P 5533 plakalı traktör, kırsal Belpınar Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aksoy'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.