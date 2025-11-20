Habertürk
Habertürk
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı

        Gaziantep'te yaklaşık 50 üniversiteden 150 konuşmacının katılımıyla düzenlenen "9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 14:58 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:58
        Gaziantep'te "9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı
        Gaziantep'te yaklaşık 50 üniversiteden 150 konuşmacının katılımıyla düzenlenen "9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı.

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Şahinbey Belediyesi ve Bilimler Işığında Yaratılış Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen program Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Yaratılış konusunu bilimsel perspektiften ele alan kongre, "Kur'an Kainatı Okuyor" ana temasıyla gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, programdaki konuşmasında, Gaziantep'in Ortadoğu'ya kapısı açılan kadim bir şehir olduğunu söyledi.

        Öze dönüş anahtarının Allah ile iletişimi sağlam bir zemine oturtmaktan geçtiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

        "Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değildir. Kur'an bize bilim öğretmek için de gelmemiştir. Ancak 700'ün üzerinde ayette kainata ve kainatın içerdiği çeşitli unsurlara gönderme yapılıyor. Bu da bizi sürekli araştırmaya teşvik ediyor. Bizi bilimsel çıktıları oluşturmaya teşvik eden önemli bir unsur oluyor. Kur'an'ın kendisinden bilim aramak yerine Kur'an'la şekillenen zihnimizle bilim, siyaset, hukuk, iktisat düzenleri üretmeliyiz."

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İslam dünyası için bu tarz işbirliklerine devam edeceklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün sözde bilimsel söylemlerle, akademik maskelerle, teknolojik algılarla gençliğimizin zihnini bulandırmaya çalışan bir sistemle karşı karşıyayız. Bilimler ışığında yaratılışı konuşmak yalnızca fiziği, biyolojiyi, astronomiyi, sosyolojiyi bir araya getirmek değil, aynı zamanda insanı fıtratına, toplumu vahdetine, ümmeti ittihada çağırmaktır. Son yıllarda özellikle gençlerimizi hedef alan ateizm, deizm gibi ideolojik yönlendirmeler, sapkın akımlar, modern söylemler ve sözde bilimsel iddialar üzerinden yaygınlaştırmaya çalışılıyor."

        Kongre, yarınki programların ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

