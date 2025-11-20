Gaziantep'te "9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı

Gaziantep'te yaklaşık 50 üniversiteden 150 konuşmacının katılımıyla düzenlenen "9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Şahinbey Belediyesi ve Bilimler Işığında Yaratılış Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen program Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yaratılış konusunu bilimsel perspektiften ele alan kongre, "Kur'an Kainatı Okuyor" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, programdaki konuşmasında, Gaziantep'in Ortadoğu'ya kapısı açılan kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Öze dönüş anahtarının Allah ile iletişimi sağlam bir zemine oturtmaktan geçtiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değildir. Kur'an bize bilim öğretmek için de gelmemiştir. Ancak 700'ün üzerinde ayette kainata ve kainatın içerdiği çeşitli unsurlara gönderme yapılıyor. Bu da bizi sürekli araştırmaya teşvik ediyor. Bizi bilimsel çıktıları oluşturmaya teşvik eden önemli bir unsur oluyor. Kur'an'ın kendisinden bilim aramak yerine Kur'an'la şekillenen zihnimizle bilim, siyaset, hukuk, iktisat düzenleri üretmeliyiz."