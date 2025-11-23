Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

        Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen 3 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 15:17 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen 3 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kentte trafiğin yoğun olduğu İpekyolu'nda 3 genç, bisikletlerine uzanarak trafikte ilerledi.

        Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yaklaşık 2 kilometre ilerleyen bisikletliler, zaman zaman zikzak çizerek yolculuğu daha da tehlikeli hale getirdi.

        Dülükbaba kavşağından Kayaönü kavşağına kadar bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Başkan Yılmaz'dan öğretmenler günü mesajı
        Başkan Yılmaz'dan öğretmenler günü mesajı
        Şahin: "Geleceğimizi aydınlatan en büyük güç öğretmenlerimizdir"
        Şahin: "Geleceğimizi aydınlatan en büyük güç öğretmenlerimizdir"
        Müteahhit Kaya'dan Öğretmenler Günü mesajı
        Müteahhit Kaya'dan Öğretmenler Günü mesajı
        Araban Ovası'nda mısır hasadına başlandı
        Araban Ovası'nda mısır hasadına başlandı