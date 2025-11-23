Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen 3 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte trafiğin yoğun olduğu İpekyolu'nda 3 genç, bisikletlerine uzanarak trafikte ilerledi.
Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yaklaşık 2 kilometre ilerleyen bisikletliler, zaman zaman zikzak çizerek yolculuğu daha da tehlikeli hale getirdi.
Dülükbaba kavşağından Kayaönü kavşağına kadar bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
