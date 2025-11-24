Gaziantep'te "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" düzenlendi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" gerçekleştirildi.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen programda üniversitelerde yapay zeka kullanımının geleceği, müfredat dönüşümü, akademik süreçlerde dijitalleşme ve sektörle entegre eğitim modelleri gibi yükseköğretimin geleceğine yön veren başlıklar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yapay zekanın üniversiteler için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirtti.

GİBTÜ'nün yapay zekayı müfredatın kenarında duran teknik bir araç olarak değil, tüm fakülteleri yatay kesen bir zihniyet dönüşümünün merkezinde konumlandırdığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Tıp ile mühendisliği, ilahiyat ile felsefe ve etiği, ziraat ile veri bilimini, sosyoloji ile algoritmayı aynı masada buluşturan disiplinler arası bir zeka topluluğu inşa ediyoruz. Bu nedenle her öğrencimizin hakkı ve sorumluluğu olan yapay zeka okuryazarlığını yeni temel yeterlilik olarak görüyoruz. Yapay zekayı anlayan, sorgulayan, etik çerçevede kullanabilen geniş bir öğrenci ve akademisyen kitlesi yetiştiriyoruz."