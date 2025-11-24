Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" düzenlendi

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:29 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" gerçekleştirildi.

        GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen programda üniversitelerde yapay zeka kullanımının geleceği, müfredat dönüşümü, akademik süreçlerde dijitalleşme ve sektörle entegre eğitim modelleri gibi yükseköğretimin geleceğine yön veren başlıklar ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yapay zekanın üniversiteler için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirtti.

        GİBTÜ'nün yapay zekayı müfredatın kenarında duran teknik bir araç olarak değil, tüm fakülteleri yatay kesen bir zihniyet dönüşümünün merkezinde konumlandırdığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Tıp ile mühendisliği, ilahiyat ile felsefe ve etiği, ziraat ile veri bilimini, sosyoloji ile algoritmayı aynı masada buluşturan disiplinler arası bir zeka topluluğu inşa ediyoruz. Bu nedenle her öğrencimizin hakkı ve sorumluluğu olan yapay zeka okuryazarlığını yeni temel yeterlilik olarak görüyoruz. Yapay zekayı anlayan, sorgulayan, etik çerçevede kullanabilen geniş bir öğrenci ve akademisyen kitlesi yetiştiriyoruz."

        Konuşmalarının ardından düzenlenen ilk panelde akademisyenler, yapay zekanın yükseköğretimde entegrasyon süreçleri, dijital eğitim modelleri ve akademik altyapının dönüşümü üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

        Günün ikinci panelinde ise "Yükseköğretimde Yenilikçi Önlisans Programları ve Sektörel Dönüşüm" konusu ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık

        Benzer Haberler

        Gaziantep protokolünden 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Gaziantep protokolünden 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        İki öğrencisi için her gün 34 kilometre yol katediyor
        İki öğrencisi için her gün 34 kilometre yol katediyor
        Psöriatik artritte erken tanı önem taşıyor
        Psöriatik artritte erken tanı önem taşıyor
        Burç'ta GASKİ'nin altyapı çalışmaları hızlandı
        Burç'ta GASKİ'nin altyapı çalışmaları hızlandı
        2. Nizip Zeytin Festivali tamamlandı
        2. Nizip Zeytin Festivali tamamlandı
        "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" yoğun katılımla gerçekleş...
        "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" yoğun katılımla gerçekleş...