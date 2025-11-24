Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        2. Nizip Zeytin Festivali tamamlandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin Festivali, temsili hasat, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. Nizip Zeytin Festivali tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep’in Nizip ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin Festivali, temsili hasat, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

        Nizip Kaymakamlığı öncülüğünde, Valilik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen 2. Nizip Zeytin Festivali, Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen temsili zeytin hasadıyla başladı.

        Üç gün süren festivalde, zeytin dallarıyla süslenen traktörler vatandaşlardan ilgi gördü. Millet Bahçesi’nde kurulan stantlarda zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağı ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Etkinlik kapsamında sahne alan sanatçılar konserleriyle festivale renk katarken, Nizip Belediyesi tarafından çocuklara yönelik oluşturulan oyun alanları renkli görüntülere sahne oldu.

        Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, zeytinin bölge ekonomisi açısından önemine dikkati çekti.

        Belediye Başkanı Ali Doğan da zeytinin ilçe için hem kültürel hem ekonomik açıdan özel bir yere sahip olduğunu belirterek, festivalin üreticileri destekleyen önemli bir platform oluşturduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık

        Benzer Haberler

        "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" yoğun katılımla gerçekleş...
        "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" yoğun katılımla gerçekleş...
        Gaziantep'te sahte tarihi eser dolandırıcısı 2 şahıs yakalandı
        Gaziantep'te sahte tarihi eser dolandırıcısı 2 şahıs yakalandı
        Gaziantep'te yeşil zeytin fiyatları sabit kaldı
        Gaziantep'te yeşil zeytin fiyatları sabit kaldı
        Araban Ovası'nda kuraklık ekimi 2 ay geciktirdi
        Araban Ovası'nda kuraklık ekimi 2 ay geciktirdi
        43 yıllık bakır ustası mesleğin sona ermesinden korkuyor
        43 yıllık bakır ustası mesleğin sona ermesinden korkuyor
        Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca: "Geçmeyen ağrıla...
        Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca: "Geçmeyen ağrıla...