2. Nizip Zeytin Festivali tamamlandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin Festivali, temsili hasat, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Nizip Kaymakamlığı öncülüğünde, Valilik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen 2. Nizip Zeytin Festivali, Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen temsili zeytin hasadıyla başladı.

Üç gün süren festivalde, zeytin dallarıyla süslenen traktörler vatandaşlardan ilgi gördü. Millet Bahçesi’nde kurulan stantlarda zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağı ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında sahne alan sanatçılar konserleriyle festivale renk katarken, Nizip Belediyesi tarafından çocuklara yönelik oluşturulan oyun alanları renkli görüntülere sahne oldu.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, zeytinin bölge ekonomisi açısından önemine dikkati çekti.

Belediye Başkanı Ali Doğan da zeytinin ilçe için hem kültürel hem ekonomik açıdan özel bir yere sahip olduğunu belirterek, festivalin üreticileri destekleyen önemli bir platform oluşturduğunu ifade etti.