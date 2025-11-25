Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Bir dönem şampiyonluk yaşayan ALG Spor, bu sezon kalesinde 89 gol gördü

        ÖMER FARUK SALMAN - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bir dönem şampiyonluk yaşayan Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor, bu sezon geride kalan 10 haftada kalesinde gördüğü 89 golle lig tarihindeki en kötü dönemini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir dönem şampiyonluk yaşayan ALG Spor, bu sezon kalesinde 89 gol gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bir dönem şampiyonluk yaşayan Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor, bu sezon geride kalan 10 haftada kalesinde gördüğü 89 golle lig tarihindeki en kötü dönemini yaşıyor.

        Gaziantep'te 27 yıl önce kurulan ve 2018-2019 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer alan ALG Spor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sezon ise beklenmedik bir düşüş yaşayan sarı-grililer, geride kalan 10 maçta 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Söz konusu maçlarda kalesinde gördüğü 89 golle eksi 82 averajla 14. sırada yer alan Güneydoğu temsilcisi, attığı 7 golün 3’ünü hükmen galibiyetten hanesine yazdırabildi.

        - Sezona ağır yenilgiyle başladı

        Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe arsaVev'i konuk eden Gaziantep ekibi, sahadan 15-0 mağlup ayrıldı.

        İkinci haftada Beşiktaş'a yine 15-0 yenilen sarı-grililer, ilk iki maçta gol atamadan kalesinde toplam 30 gole engel olamadı.

        Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Amed Sportif Faaliyetler'e 14-0, Trabzonspor'a 5-0, Galatasaray GAİN'e 17-0, Fatih Vatanspor'a 9-2, Çekmeköy Bilgidoğa'ya 3-1, 1207 Antalyaspor'a 3-0 ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 8-1 mağlup oldu.

        - Bu sezon ilk golü 7 hafta sonra attı

        Sarı-grili ekip, ligde 7 hafta sonra ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Sahasında Fatih Vatanspor'u ağırlayan ALG Spor, 41. dakikada Hassan'ın ayağından golü buldu ancak karşılaşmayı 9-2 kaybetti.

        Güneydoğu temsilcisi, diğer gollerini ise Çekmeköy Bilgidoğa ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşılaşmalarında kaydetti.

        - Tek galibiyetini hükmen aldı

        Güneydoğu temsilcisi, 3. haftada hükmen 3-0 galip ilan edildiği Bornova Hitabspor karşılaşması dışında galibiyet sevinci yaşayamadı.

        ALG Spor, ligden ihraç edilen Bornova Hitabspor ve ligden çekilen Beylerbeyi Spor Kulübü'nün üzerinde 14. sırada yer alıyor.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek

        Benzer Haberler

        Gaziantepli ihracatçılar yıl sonu hedefini yakalamak istiyor
        Gaziantepli ihracatçılar yıl sonu hedefini yakalamak istiyor
        66 yıldır teknolojiye direnerek çanta yapıyor 5 metrekarelik dükkanında el...
        66 yıldır teknolojiye direnerek çanta yapıyor 5 metrekarelik dükkanında el...
        Gaziantep'te aranan 3 şahıs yakalandı
        Gaziantep'te aranan 3 şahıs yakalandı
        Türkiye'de bir ilk, Tulga kışlası halkına açıldı Ölmeztoprak: "Malatya Yerl...
        Türkiye'de bir ilk, Tulga kışlası halkına açıldı Ölmeztoprak: "Malatya Yerl...
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu