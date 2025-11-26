Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, GİBTÜ'de öğrencilerle buluştu

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:31
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, GİBTÜ'de öğrencilerle buluştu
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversitenin konferans salonunda konuşan Şahin, gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Gençlerin en değerli hazine olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyada ne kadar petrolün, doğalgazın, altının var ise o kadar zenginsin dünyası, ölmüş ve bitmiştir. Ne kadar yetişmiş insan gücün, beşeri sermayenin ve insanın var? O yüzden bu insan meselesinin tanımlaması çok mühim. Hele bir de öğrencilerimizi bu ufukta yetiştirmek, onların geleceğe, iyi bir belediye başkanı, iyi bir rektör, iyi bir yönetici olarak yetiştirmek en büyük mesuliyetimizdir. "

        Şahin, öğrenci dostu şehir olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Birbirimize nasıl destek olacağız ? Esas mesele bu. Her birinizi iyi yetiştirdiğimiz zaman bizim korkacak bir dünyamız yok. Biz sevgiye, muhabbete Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin diliyle bakacağız."dedi.

        GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Öğrencilerin sosyo-kültürel aktivitelerini arttırmak için daha çok program yapmak istediklerini dile getiren Demir, "Bütün Türkiye tarafından bu şehir bundan sonra öğrenci ve üniversite dostu şehir algısı çok daha yükselmiş bir şekilde görülmüş olacak." ifadelerini kullandı.

        Programa, Gaziantep Büyükşehir Başkan Vekili Zehra Ünal, GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Bilgin ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

