Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, GİBTÜ'de öğrencilerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversitenin konferans salonunda konuşan Şahin, gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gençlerin en değerli hazine olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyada ne kadar petrolün, doğalgazın, altının var ise o kadar zenginsin dünyası, ölmüş ve bitmiştir. Ne kadar yetişmiş insan gücün, beşeri sermayenin ve insanın var? O yüzden bu insan meselesinin tanımlaması çok mühim. Hele bir de öğrencilerimizi bu ufukta yetiştirmek, onların geleceğe, iyi bir belediye başkanı, iyi bir rektör, iyi bir yönetici olarak yetiştirmek en büyük mesuliyetimizdir. "

Şahin, öğrenci dostu şehir olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Birbirimize nasıl destek olacağız ? Esas mesele bu. Her birinizi iyi yetiştirdiğimiz zaman bizim korkacak bir dünyamız yok. Biz sevgiye, muhabbete Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin diliyle bakacağız."dedi.