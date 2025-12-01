Şehitler için dikilen zeytin fidanlarının geliri TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışlandı

Kaymakam Soylu, törende yaptığı konuşmada, yedi yıl önce şehitler anısına dikilen fidanların bugün Mehmetçik'e destek sağlayan bir bağışa dönüşmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Hasattan elde edilen gelirin bağışı dolayısıyla düzenlenen törene İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkan Vekili Haydar Yener, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Umut Savcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

