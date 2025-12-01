Şehitler için dikilen zeytin fidanlarının geliri TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışlandı
Zeytin Dalı Harekatı şehitleri anısına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dikilen zeytin fidanlarından elde edilen ürün gelirleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışlandı.
Zeytin Dalı Harekatı şehitleri anısına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dikilen zeytin fidanlarından elde edilen ürün gelirleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağışlandı.
Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için anısına Mehmetçik Zeytin Fidanlığı kuruldu.
Yıllar içinde yetişen fidanlardan elde edilen zeytinler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin imece usulüyle gerçekleştirdiği hasat çalışmasıyla toplandı.
Hasattan elde edilen gelirin bağışı dolayısıyla düzenlenen törene İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkan Vekili Haydar Yener, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Umut Savcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Soylu, törende yaptığı konuşmada, yedi yıl önce şehitler anısına dikilen fidanların bugün Mehmetçik'e destek sağlayan bir bağışa dönüşmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.
Öğretmenlerin seslendirdiği müzik dinletisinin ardından, velilerin katkısıyla 50 bin lira tutarında bağış TSK Güçlendirme Vakfı'na teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.