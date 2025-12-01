Habertürk
        Gaziantep'teki Galle Park, "Yeşil Bayrak Ödülü"ne layık görüldü

        Gaziantep'teki Galle Park, "Yeşil Bayrak Ödülü"ne layık görüldü

        Gaziantep'e bulunan Galle Park, Yeşil Bayrak Ödülü (Green Flag Award) ile tescillenerek uluslararası kalite standartlarına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:05 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:07
        Gaziantep'teki Galle Park, "Yeşil Bayrak Ödülü"ne layık görüldü
        Gaziantep'e bulunan Galle Park, Yeşil Bayrak Ödülü (Green Flag Award) ile tescillenerek uluslararası kalite standartlarına kavuştu.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 270 bin metrekarelik Galle Park, uluslararası alanda en prestijli yeşil alan olarak ödüllendirildi.

        Türkiye'de bugüne kadar yalnızca Denizli ve İstanbul'un bazı parklarının layık görüldüğü Yeşil Bayrak Ödülü'nü alan Galle Park, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ödül kazanan ilk şehir parkı oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep adına gurur verici bir başarıyı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Galle Park'ın uluslararası bir ödül olan Yeşil Bayrak Ödülü'ne layık görülmesi, bu yalnızca parkımızın başarısı değildir. Gaziantep'in çevreye, sürdürülebilirliğe ve daha yaşanabilir bir geleceğe olan kararlı yaklaşımının dünya çapında tescillenmesidir."

        Galle Park'ın bugün yalnızca bir rekreasyon alanı olmadığını aktaran Şahin, bu parkın çocukların özgürce oynadığı, gençlerin spor yaptığı, ailelerin nefes aldığı, yaşlıların huzur bulduğu ve kent ekosisteminin nefes borusu olan bir yaşam alanı olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

