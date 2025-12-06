Hasan Kalyoncu Üniversitesi, UI GreenMetric 2025'te dünyada 201'nci sıraya yükseldi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik uygulamalarının ve yeşil kampüs göstergelerinin değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric 2025 sıralamasında 8 bin 150 puanla dünya 201'ncisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, şunları kaydetti:

"UI GreenMetric'e ilk kez 2021'de katıldığımızda dünya üniversiteleri arasında 375'inci sıradaydık. Bugün ise 201'nci sırada yer almak, sürdürülebilirlik alanındaki tüm çalışmalarımızın uluslararası arenada tescil edildiğinin açık bir göstergesidir. Hedefimiz aynı kararlılıkla ilerleyerek, gelecek yıl UI GreenMetric dünya sıralamasında ilk 150 üniversite arasına girmek ve çevresel sorumluluğu gelecek nesillere güçlü bir miras olarak bırakmaktır. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum."