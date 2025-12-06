Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi, UI GreenMetric 2025'te dünyada 201'nci sıraya yükseldi

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik uygulamalarının ve yeşil kampüs göstergelerinin değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric 2025 sıralamasında 8 bin 150 puanla dünya 201'ncisi oldu.

        Giriş: 06.12.2025 - 12:54 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:54
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi, UI GreenMetric 2025'te dünyada 201'nci sıraya yükseldi
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik uygulamalarının ve yeşil kampüs göstergelerinin değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric 2025 sıralamasında 8 bin 150 puanla dünya 201'ncisi oldu.

        HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, UI GreenMetric 2025 değerlendirmesinde 8.150 puan elde eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi, dünyada değerlendirmeye alınan 1745 yeşil ve çevreci üniversite arasında 201'nci oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, şunları kaydetti:

        "UI GreenMetric'e ilk kez 2021'de katıldığımızda dünya üniversiteleri arasında 375'inci sıradaydık. Bugün ise 201'nci sırada yer almak, sürdürülebilirlik alanındaki tüm çalışmalarımızın uluslararası arenada tescil edildiğinin açık bir göstergesidir. Hedefimiz aynı kararlılıkla ilerleyerek, gelecek yıl UI GreenMetric dünya sıralamasında ilk 150 üniversite arasına girmek ve çevresel sorumluluğu gelecek nesillere güçlü bir miras olarak bırakmaktır. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum."

