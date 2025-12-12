Gaziantep'te GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu

Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) "14. Geleneksel Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, dernek binasındaki törende, ödüllerin her iki yılda bir kesintisiz şekilde devam ettiğini ve artık kurumsal kimliğin güçlü bir parçası haline geldiğini söyledi.

GAGİAD'ın sorumluluk sahibi bir dernek olduğunu anlatan Konukoğlu, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kültür-sanat festivalleri, sosyal dayanışma etkinlikleri, eğitim programları ve iş dünyasına yönelik projelerimizle şehrimize değer katmayı hedefledik. Bu bakımdan ödül törenimiz, şehrimize katkı sunan kıymetli insanları bir araya getirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün burada ödül alan herkes, hem GAGİAD'ın hem de Gaziantep'in gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından törende "Yayın" ödülünü Abdülkadir Evişen, "Spor" ödülünü Furkan Ubeyde Çamoğlu, "Yaşayan Tarih" ödülünü Ünal Şenpekmezci, "Genç Yetenek" ödülünü Melek Naz Yüksel, Nurdeniz Ocak, Zeynep Mihrimah Şahin, "Kültür/Turizm" ödülünü Pekmezci ailesi, "Eğitim" ödülünü Havize Yatkın, "Gastronomi" ödülünü Gonca Tokuz, "Sanat" ödülünü Beytullah Eles, "Kültür/Çevre" ödülünü Galle Park, "Sosyal Hizmetler" ödülünü Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, "GAGİAD Başarı" ödülünü Mustafa Yılmaz ve "GAGİAD Özel" ödülünü Vali Kemal Çeber aldı.