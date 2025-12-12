Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu

        Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) "14. Geleneksel Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:33 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te GAGİAD ödülleri sahiplerini buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Genç İşadamları Derneğinin (GAGİAD) "14. Geleneksel Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

        GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, dernek binasındaki törende, ödüllerin her iki yılda bir kesintisiz şekilde devam ettiğini ve artık kurumsal kimliğin güçlü bir parçası haline geldiğini söyledi.

        GAGİAD'ın sorumluluk sahibi bir dernek olduğunu anlatan Konukoğlu, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kültür-sanat festivalleri, sosyal dayanışma etkinlikleri, eğitim programları ve iş dünyasına yönelik projelerimizle şehrimize değer katmayı hedefledik. Bu bakımdan ödül törenimiz, şehrimize katkı sunan kıymetli insanları bir araya getirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün burada ödül alan herkes, hem GAGİAD'ın hem de Gaziantep'in gurur kaynağıdır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından törende "Yayın" ödülünü Abdülkadir Evişen, "Spor" ödülünü Furkan Ubeyde Çamoğlu, "Yaşayan Tarih" ödülünü Ünal Şenpekmezci, "Genç Yetenek" ödülünü Melek Naz Yüksel, Nurdeniz Ocak, Zeynep Mihrimah Şahin, "Kültür/Turizm" ödülünü Pekmezci ailesi, "Eğitim" ödülünü Havize Yatkın, "Gastronomi" ödülünü Gonca Tokuz, "Sanat" ödülünü Beytullah Eles, "Kültür/Çevre" ödülünü Galle Park, "Sosyal Hizmetler" ödülünü Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, "GAGİAD Başarı" ödülünü Mustafa Yılmaz ve "GAGİAD Özel" ödülünü Vali Kemal Çeber aldı.

        Programa SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Yapay Zeka Çağında Habercilik" kampı devam ediyor
        Gaziantep'te "Yapay Zeka Çağında Habercilik" kampı devam ediyor
        14'üncüsü düzenlenen GAGİAD Ödülleri sahibini buldu
        14'üncüsü düzenlenen GAGİAD Ödülleri sahibini buldu
        Aynı anda görülen karın ağrısı ve nefes darlığına dikkat
        Aynı anda görülen karın ağrısı ve nefes darlığına dikkat
        Gaziantep'te hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
        Gaziantep'te hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
        Seyir halindeyken yanan otomobili çevredeki vatandaşlar söndürdü
        Seyir halindeyken yanan otomobili çevredeki vatandaşlar söndürdü
        Gaziantep'te 11'er yıl hapis cezasıyla aranan 3 şahsı jandarma yakaladı
        Gaziantep'te 11'er yıl hapis cezasıyla aranan 3 şahsı jandarma yakaladı