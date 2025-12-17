Gaziantep'te 12. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Gaziantep'te düzenlenen 12. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) işbirliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) destekleriyle Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sektördeki zorluklara karşı umutlu olunması gerektiğini belirtti.

Kaptan, "Umarım birçok sektörde olduğu gibi bu sektörde de işler daha iyiye doğru gider. Sektörün eski güzel günlerine kavuşarak ihracat rakamlarındaki yerini daha da ilerletmesini umuyorum. Her şeye rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya devam eden tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep'in üreten ve sektörel çeşitliliği olan bir şehir olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.