Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 12. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı

        Gaziantep'te düzenlenen 12. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:20 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 12. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te düzenlenen 12. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) işbirliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) destekleriyle Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sektördeki zorluklara karşı umutlu olunması gerektiğini belirtti.

        Kaptan, "Umarım birçok sektörde olduğu gibi bu sektörde de işler daha iyiye doğru gider. Sektörün eski güzel günlerine kavuşarak ihracat rakamlarındaki yerini daha da ilerletmesini umuyorum. Her şeye rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya devam eden tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep'in üreten ve sektörel çeşitliliği olan bir şehir olduğunu anlattı.

        Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

        Yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuar, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Gaziantep Büyükşehir'den "Kalemden Kalbe" Hüsn-i hat sergisi
        Gaziantep Büyükşehir'den "Kalemden Kalbe" Hüsn-i hat sergisi
        Kadın girişimciler, MÜSİAD Gaziantep'te buluştu
        Kadın girişimciler, MÜSİAD Gaziantep'te buluştu
        Furkan Apartmanı davasında firari müteahhitler için güvence bedeli kararı
        Furkan Apartmanı davasında firari müteahhitler için güvence bedeli kararı
        "Bir Kardeşlik Hikâyesi" sergisi Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'nde sa...
        "Bir Kardeşlik Hikâyesi" sergisi Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'nde sa...
        Gaziantep'te jandarmadan kumar operasyonu: 9 şahıs suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te jandarmadan kumar operasyonu: 9 şahıs suçüstü yakalandı
        Kadooğlu Yağ, "İhracatın Yıldızları 2025"te 7. sırada
        Kadooğlu Yağ, "İhracatın Yıldızları 2025"te 7. sırada