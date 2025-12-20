Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 18:32 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.

        Güneydoğu temsilcisi, yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a giderek kampa girecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Su, sanayimizin sürekliliği için stratejik bir girdi (2)
        Bakan Kacır: Su, sanayimizin sürekliliği için stratejik bir girdi (2)
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Gaziantep'in Yıldızları" ödül töreninde...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Gaziantep'in Yıldızları" ödül töreninde...
        Bakan Kacır: "23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız 270,...
        Bakan Kacır: "23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız 270,...
        Bakan Kacır: Su, sanayimizin sürekliliği için stratejik bir girdi
        Bakan Kacır: Su, sanayimizin sürekliliği için stratejik bir girdi
        İslahiye'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
        İslahiye'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
        Güneydoğu'dan 11 ayda 3,2 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı
        Güneydoğu'dan 11 ayda 3,2 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı