Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.
Güneydoğu temsilcisi, yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a giderek kampa girecek.
