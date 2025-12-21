Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te firari iki hükümlü yakalandı

        Gaziantep'teyağma suçundan 40 yıl ile hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında 25 yıl hapis cezaları bulunan hükümlükler yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:36
        Gaziantep'te firari iki hükümlü yakalandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda yağma suçundan 40 yıl ile hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 25 yıl hapis cezaları bulunan hükümlülerin adresi belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan firariler cezaevine teslim edildi.

