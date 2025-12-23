Habertürk
        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:21
        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 KAP 79 plakalı otomobil, Gaziantep Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı Gişeleri yakınında devrildi. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

        İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, sürücünün ise hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

