Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tehdit edilen hemşire LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tehdit edilen hemşire, karşı tarafla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:50 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te tehdit edilen hemşire LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tehdit edilen hemşire, karşı tarafla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.

        Nizip Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Z.N.B, hastaneye başvuran A.K’nin kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi. Atanan uzlaştırmacı, taraflar arasında yaptığı görüşmede şüphelinin LÖSEV'e 5 bin lira bağış yapması şartıyla Z.N.B'nin şikayetinden vazgeçeceğini kaydetti.

        Şüphelinin de talebi kabul etmesiyle taraflar anlaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadağ'a Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ'a Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te uyuşturucu vererek genç kadını öldürdüğü iddia edilen şahsa be...
        Gaziantep'te uyuşturucu vererek genç kadını öldürdüğü iddia edilen şahsa be...
        Şehitkamil'de '104 eserle 104. Yıl Sergisi' açıldı
        Şehitkamil'de '104 eserle 104. Yıl Sergisi' açıldı
        Şahinbey Belediyesi'nden vatandaşın içini ısıtan ikram
        Şahinbey Belediyesi'nden vatandaşın içini ısıtan ikram
        Gaziantep'te engelli bakım merkezinde darp skandalı: Merkezde kalan gencin...
        Gaziantep'te engelli bakım merkezinde darp skandalı: Merkezde kalan gencin...
        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Teknoloji Transfer Ofisi açıldı
        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Teknoloji Transfer Ofisi açıldı
        Eski bakan Kürşad Tüzmen ve DAİMFED yönetiminden GGC'ye ziyaret
        Eski bakan Kürşad Tüzmen ve DAİMFED yönetiminden GGC'ye ziyaret