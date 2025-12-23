Gaziantep'te tehdit edilen hemşire LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi. Atanan uzlaştırmacı, taraflar arasında yaptığı görüşmede şüphelinin LÖSEV'e 5 bin lira bağış yapması şartıyla Z.N.B'nin şikayetinden vazgeçeceğini kaydetti.

Nizip Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Z.N.B, hastaneye başvuran A.K’nin kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

