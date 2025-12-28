Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Milletvekili Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Barak P2 Sulama Projesi kapsamında devam eden şantiye ve Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulum çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:14 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milletvekili Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Barak P2 Sulama Projesi kapsamında devam eden şantiye ve Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulum çalışmalarını yerinde inceledi.

        ​Şahin, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, projenin bölge tarımı için stratejik önem taşıdığını belirtti.

        Proje tamamlandığında Karkamış ve Nizip ilçelerindeki 18 köyde, yaklaşık 100 bin dekarlık tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        ​"Yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda kapalı sistem borulu sulama şebekesi inşa ediyoruz. Çiftçilerimizin enerji maliyetini düşürmek amacıyla projeye 10 megavat kapasiteli GES sistemini de dahil ettik. 18 bin panelden oluşacak bu sistemin 2026 yılı nisan ayında tamamlanmasını hedefliyoruz. Böylece 100 bin dekarlık alan minimum maliyetle sulanabilecek."

        ​Barak bölgesindeki yatırımların süreceğini vurgulayan Şahin, 3 aşamalı olarak planlanan Barak P3 Projesi'nin ilk etabının ise 2027 yılı başında tamamlanarak 30 bin dekarlık alanın suyla buluşturulacağını müjdeledi.

        ​Şahin, incelemeleri sonrasında mahalle muhtarları ve çiftçilerle de bir araya gelerek taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 800 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
        Gaziantep'te 800 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında firari müteahhit tutuklandı
        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında firari müteahhit tutuklandı
        Nurdağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Nurdağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'nın kırmızı bültenle aranan firari sanığ...
        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'nın kırmızı bültenle aranan firari sanığ...
        Yeni model bakır su mataraları büyük rağbet görüyor
        Yeni model bakır su mataraları büyük rağbet görüyor