Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e geldi

Bordo-mavili oyuncuların otele girişi sırasında bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

