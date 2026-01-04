Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e geldi

        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 18:10 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:10
        Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e geldi
        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

        Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Karadeniz ekibi, daha sonra takım otobüsüyle güvenlik tedbirleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.

        Bordo-mavili oyuncuların otele girişi sırasında bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulundu.

