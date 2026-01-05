Gaziantep FK, kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı siyahlı ekip günün ikinci antrenmanını saat 17:30'da yapacak.
