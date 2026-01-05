Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

        Kırmızı siyahlı ekip günün ikinci antrenmanını saat 17:30'da yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Işıkay, çocuklarda epilepsi hakkında bilg...
        Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Işıkay, çocuklarda epilepsi hakkında bilg...
        Dr. Kalli: "İnsülin direnci obeziteyi tetikliyor"
        Dr. Kalli: "İnsülin direnci obeziteyi tetikliyor"
        Gaziantep Büyükşehir, 2025 yılında kültür ve sanatta rekor katılım gördü
        Gaziantep Büyükşehir, 2025 yılında kültür ve sanatta rekor katılım gördü
        Gaziantep'te öğrenciler günde 12 bin kişiye yemek hazırlıyor
        Gaziantep'te öğrenciler günde 12 bin kişiye yemek hazırlıyor
        Gaziantep yarı finale hazır; esnaf takımların logolarını bakıra işliyor
        Gaziantep yarı finale hazır; esnaf takımların logolarını bakıra işliyor
        Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
        Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü