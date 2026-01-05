Habertürk
        Nizip'ten 355 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

        Nizip'ten 355 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

        Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 2025 yılında 355 milyon 675 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:44
        Nizip'ten 355 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 2025 yılında 355 milyon 675 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        ​Özyurt yaptığı açıklamada, küresel pazardaki dalgalanmalara ve jeopolitik risklere rağmen ulaşılan ihracat rakamının önemine dikkati çekti.

        Bu başarının ilçenin üretim kabiliyeti ve dış pazarlara erişimdeki istikrarlı çabasının bir sonucu olduğunu vurgulayan Özyurt, şunları kaydetti:

        "Nizip iş dünyası; üretim disiplini, ihracat tecrübesi ve pazar çeşitlendirme kabiliyetiyle 2025 yılını güçlü bir rakamla kapattı. Özellikle sabun, zeytinyağı, Antep fıstığı, ambalaj ve mobilya gibi sektörlerdeki birikimimiz performansımızı güçlendiriyor. İlçemiz, sanayi altyapısı ve girişimci kültürüyle Gaziantep'in küresel rekabet gücüne somut katkı vermektedir. Bu başarıda emeği olan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

