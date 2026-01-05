Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar

        Turkcell Süper Kupa'nın yarı final müsabakasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son resmi müsabakanın 11'inde 3 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 20:48 Güncelleme: 05.01.2026 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Süper Kupa'nın yarı final müsabakasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son resmi müsabakanın 11'inde 3 değişiklik yaptı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Stadı'ndaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaştı.

        Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

        Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.

        Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans verdiği Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor kaşısında yedek oturttu. Buruk, bu oyuncular yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Sara ile maça başladı.

        - Eren Elmalı cezasının ardından geri döndü

        Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı.

        Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.

        - Uğurcan Çakır, 3 maç sonra yeniden sahada

        Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

        Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan, söz konusu müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında sakatlığı sebebiyle Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli file bekçisi, 3 maç sonra kalesini devraldı.

        - Galatasaray'ın genç oyuncusu Ada Yüzgeç, ilk kez kadroda

        Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 16 yaşındaki Ada Yüzgeç'i ilk defa kadroya aldı.

        Genç oyuncu, Trabzonspor karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

        - Tribünler boş kaldı

        Turkcell Süper Kupa'daki yarı final öncesi tribünler boş kaldı.

        Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, Gaziantep Stadı'ndaki dev müsabakada tribünleri dolduramadı.

        - Tekke, ilk 11'de 3 değişiklik yaptı

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

        Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe ve Felipe Augusto ilk 11'i ile mücadele etti.

        Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce yer aldı.

        Tekke, son oynadıkları Gençlerbirliği maçında sahaya sürdüğü Stefan Savic'i kadroya almazken, Sikan'ı ise yedek oturttu. TÜMOSAN Konyaspor'a kiralanan Arif Boşluk da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.

        48 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Serdar Saatçı, Folcarelli ile Olaigbe ile maça başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Turkcell Süper Kupa: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
        Turkcell Süper Kupa: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
        Gaziantep'te 25 vatandaşı 2 milyon TL dolandıran 15 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te 25 vatandaşı 2 milyon TL dolandıran 15 şahıs tutuklandı
        Nizip'ten 355 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Nizip'ten 355 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        "Gaziantep'in Kuşları" sergisi açıldı
        "Gaziantep'in Kuşları" sergisi açıldı
        Gaziantep FK'da Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı
        Gaziantep FK'da Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı
        Şehitkamil Belediyespor, zirve yarışını sürdürüyor
        Şehitkamil Belediyespor, zirve yarışını sürdürüyor