Futbol: Turkcell Süper Kupa
Stat:Gaziantep
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina, Tim Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto
Goller: Dk. 38 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+2 Eren Elmalı (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 28 Sara (Galatasaray)
GAZİANTEP
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.