        Futbol: Turkcell Süper Kupa

        Futbol: Turkcell Süper Kupa

        Giriş: 05.01.2026 - 21:35 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:35
        Futbol: Turkcell Süper Kupa
        Stat:Gaziantep

        Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

        Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina, Tim Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

        Goller: Dk. 38 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+2 Eren Elmalı (Galatasaray)

        Sarı kart: Dk. 28 Sara (Galatasaray)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

